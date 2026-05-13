Carabinieri, controlli sulla sicurezza del lavoro: a Biella scattano pesanti sanzioni verso un'impresa

Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Biella.

Al termine di una lunga e complessa attività ispettiva, condotta congiuntamente al personale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro e dell’INPS Regionale, veniva fatta luce su numerose irregolarità contrattuali, inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché una cospicua evasione contributiva, da parte di una società operante, nel settore edile, nelle province di Biella e Torino.

Nella fattispecie, gli accertamenti hanno permesso di smascherare un sistema di attestazioni di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro risultati falsi poiché rilasciati da un Ente di Formazione non esistente e conseguente attività formativa mai svolta, esponendo in questo modo i lavoratori a grave pericolo per la loro incolumità.

Complessivamente venivano comminate le seguenti pesanti sanzioni per i responsabili della società coinvolta:

• Ammende: per un importo complessivo di € 8.000,00 circa;

• Sanzioni Amministrative: per un importo complessivo di € 6.100,00;

• Evasione contributiva: 15.612,00.

Il Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro unitamente al personale ispettivo dell’Ispettorato e dell’INPS ha già avviato d'ufficio le procedure per la regolarizzazione delle condizioni contrattuali, garantendo ai dipendenti il ripristino delle tutele previste dalla legge e al recupero contributivo dovuto.