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ALPINI | 13 maggio 2026, 17:30

L’Alpino Massimo Rubeo “è andato avanti”, il suo cappello sfila all’Adunata di Genova con il gruppo di Mottalciata

A ricordarlo le figlie: “Un Alpino non viene dimenticato: continua semplicemente il suo cammino”.

L’Alpino Massimo Rubeo “è andato avanti”, il suo cappello sfila all’Adunata di Genova con il gruppo di Mottalciata

L’Alpino Massimo Rubeo “è andato avanti”, il suo cappello sfila all’Adunata di Genova con il gruppo di Mottalciata

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nostro padre, Massimo Rubeo, non si è mai perso un’Adunata. E grazie agli Alpini del gruppo di Mottalciata non si è perso neanche questa. Ci ha cresciute con i valori alpini più autentici: la memoria, la fratellanza, l’amicizia e quel senso profondo di appartenenza che resta per tutta la vita.

Quest’anno lui non era fisicamente tra le penne nere, perché, come dicono gli Alpini, è “andato avanti”. Ma un Alpino non viene dimenticato: continua semplicemente il suo cammino. Vedere il suo cappello sfilare portato da un fratello alpino è stato un gesto dal valore immenso, capace di trasformare l’assenza in presenza e la memoria in qualcosa di vivo.

Gli Alpini insegnano che nessuno viene lasciato indietro, nemmeno dopo l’ultimo saluto. In quel cappello portato con orgoglio c’era ancora tutto nostro padre: il suo sorriso, la sua forza e l’amore per quella grande famiglia alpina che per lui ha sempre significato casa”.

Federica ed Eleonora

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