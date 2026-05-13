Biella, botte e maltrattamenti alla moglie: arrestato un uomo dai Carabinieri

La scorsa settimana è stato arrestato dai Carabinieri un 60enne di origine straniera, con l’accusa di maltrattamenti reiterati nei confronti della moglie, avvenuti tra febbraio e maggio nella cintura di Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe colpito la consorte con un pugno in pieno volto, causandole lesioni e il ricovero in ospedale, ma non sarebbe stato l’unico episodio. Secondo gli accertamenti compiuti dalle forze dell’ordine, unite alla testimonianza della donna, avrebbe vessato la consorte in più occasioni: in un caso l’avrebbe perfino colpita con un bastone.

Nei giorni scorsi, l’indagato è comparso davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto, assieme al suo avvocato Maurizio Vigato, dove ha negato ogni addebito. Alla fine, è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.