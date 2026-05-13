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CRONACA | 13 maggio 2026, 11:20

Biella, tentata truffa ad un’anziana: decisivo l’intervento di personale di banca e Carabinieri

Una donna di 82 anni stava per effettuare un bonifico destinato a dei presunti truffatori.

Biella, tentata truffa ad un’anziana: decisivo l’intervento di personale di banca e Carabinieri (foto di repertorio)

Biella, tentata truffa ad un’anziana: decisivo l’intervento di personale di banca e Carabinieri (foto di repertorio)

È stato bloccato in tempo il tentativo di truffa perpetrato ai danni di una biellese di 82 anni. 

Stando alle prime ricostruzioni, l’anziana sarebbe stata convinta da menti ignote a effettuare alcuni versamenti ma il personale di banca, comprendendo la natura del raggiro, avrebbe bloccato in tempo tali operazioni allo sportello. 

Sul posto sono poi intervenuti i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito. Sarebbe emerso che la donna avesse già compiuto in passato un bonifico. Il fatto è avvenuto in una filiale di Biella nella giornata di ieri, 12 maggio.

g. c.

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