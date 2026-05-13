La “Passione di Sordevolo” promuove Spettacolo e territorio Biellese: in visita operatori turistici da Italia ed estero

Biella, 13 maggio 2026 – Si sta svolgendo in questi giorni il secondo educational organizzato dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, reso possibile grazie al supporto di ATL e alla collaborazione di Fondazione BIellezza e Unione Industriale Biellese. Questa volta a essere ospiti sono Tour Operator da Italia e dall’estero, in particolare da Inghilterra, Russia, Germania e Stati Uniti d’America. L’evento ha come obiettivo quello di promuovere la “Passione di Sordevolo 2027” insieme alla provincia di Biella, un’area ricca di destinazioni in linea con le nuove esigenze turistiche.

Le tappe interessate dal tour sono molteplici, a partire dall’Anfiteatro e dal Museo della “Passione di Sordevolo”. Gli operatori turistici avranno modo di soggiornare nella provincia di Biella e scoprire le sfumature più significative del nostro territorio. Non solo stanno già visitando con interesse i siti culturali del Biellese, ma particolare accento è stato finora posto sull’importanza della tradizione enogastronomica. Il programma prevede le visite al Museo MeBo e al punto vendita di prodotti tipici biellesi Mosca 1916. Inoltre, Vi saranno delle tappe allo spaccio di Piacenza Cashmere, al Museo Fila, ai due Santuari Mariani di Oropa e Graglia, al Ricetto di Candelo e al centro di Biella.

Il Presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo si è dichiarato molto fiducioso nei confronti dell’iniziativa: “Si tratta certamente di un ingente investimento, ma con un obiettivo ben preciso. Chi viene a vedere la ‘Passione’ difficilmente si limita soltanto alla visita di Sordevolo. Per questo è importante che gli operatori turistici trascorrano del tempo di qualità nel Biellese: quest’esperienza renderà possibile un turismo più consapevole sulle offerte del nostro territorio”.