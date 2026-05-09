Benna, al via i lavori di restauro del tetto della chiesa di San Pietro

La prossima settimana inizieranno i lavori di interventi di restauro e risanamento conservativo del tetto che interesseranno la Chiesa di San Pietro, e al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori il Comune di Benna ha previsto modifiche alla circolazione in Piazza Marconi.

Attorno all’edificio verrà infatti allestito un ponteggio su tutto il perimetro e verrà posizionata una gru all’interno del parcheggio della parrocchia.

Considerata l’importanza dell’intervento e la particolare conformazione dell’area interessata, il Comune fa presente ha cercato di limitare i disagi alla circolazione e alle attività quotidiane.

Questi i divieti a partire dalle ore 00.00 dell’11 maggio 2026 sino alle ore 24.00 del 17 luglio 2026:

Piazza Marconi:

- divieto di transito per tutti i veicoli e i pedoni eccetto i residenti del civico 4, nel tratto di strada sul lato sud;

- divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata lungo il lato ovest della chiesa con eliminazione di 4 stalli di sosta;

- sosta a tempo di 1 ora nella fascia 8-19 nei giorni feriali (dal lunedì al sabato);

- divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata sul lato nord dal civico 1 al civico 2;

- realizzazione temporanea di uno stallo riservato ai titolari di contrassegno per la sosta dei veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione ridotta, all’imbocco del tratto di strada chiusa al transito;

Piazza San Pietro:

- senso unico alternato a vista e all’occorrenza da movieri nel tratto di strada sul lato nord della chiesa, con diritto di precedenza per i veicoli che circolano con direzione est-ovest;

Piazza della Madonnina:

- divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata a ridosso della chiesetta;

- indicazione di direzione consigliata per raggiungere Via Gianasso (ovvero Poste, Scuola Infanzia e Baraggia) Via del Rosario.