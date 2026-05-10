Lite nella notte a Viverone: giovane colpito al volto

Carabinieri e 118 sono intervenuti nella notte a Viverone, nei pressi di un locale, dopo alcune segnalazioni al 112 per una lite tra più persone.

Intorno alle ore 3:00 sono arrivate le pattuglie di Netro e Vigliano. Al loro arrivo, però, i presenti si erano già dileguati, tranne la vittima dello scontro, che è stata colpita al volto da un pugno.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo di circa vent'anni sarebbe stato accerchiato da alcune persone, per poi essere colpito. Restano da chiarire le ragioni del gesto e l’esatta dinamica dell’episodio.