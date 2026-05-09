Borriana, il 12 maggio la facciata si illuminerà di viola

Il Comune di Borriana sostiene il COMITATO FIBROMIALGICI UNITI – ITALIA ODV, Insieme per accendere una luce su una patologia invisibile che colpisce milioni di persone. E in occasione della giornata mondiale il 12 maggio, dalle ore 20, il Comune di Borriana, come altri del Biellese, ha aderito all’iniziative offrendo il proprio patrocinio aderendo all’iniziativa FACCIAMO LUCE SULLA FIBROMIALGIA, illuminando di viola (colore simbolo della patologia) la facciata del Palazzo Municipale di Piazza Mazzini 16.

ha previsto l'illuminazione di colore viola della facciata del Palazzo Comunale. Obiettivo dell'iniziativa è manifestare solidarietà a tutti i guerrieri e le guerriere invisibili.



La scelta della celebrazione il 12 maggio non è casuale: ricorre la nascita di Florence Nightingale, pioniera dell'infermieristica moderna, che si ritiene abbia sofferto di fibromialgia o di una sindrome da stanchezza cronica correlata.



Gli Obiettivi della collaborazione tra CFU-Italia e le Amministrazioni locali sono così sintetizzabili:

• Sensibilizzazione: Portare a conoscenza della cittadinanza una patologia che colpisce circa 2 milioni di persone in Italia (prevalentemente donne).

• Riconoscimento: Sostenere la battaglia per l'inserimento della fibromialgia nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), garantendo così l'esenzione per cure e visite.

• Supporto Territoriale: Creare reti di ascolto e informazione per i pazienti locali.

• Raggiungere il maggior numero di Enti aderenti al fine di prendere consapevolezza della fibromialgia quale malattia invalidante e di aiutare i malati ad illuminare la strada per la ricerca alla guarigione.



Se desiderate maggiori informazioni sulle attività del CFU-Italia o cercate supporto, potete consultare il sito ufficiale dell'associazione, sul sito sopraindicato; vi invitiamo a leggere la Delibera della Giunta Comunale n. 13/2026, che trovate in allegato alla presente notizia.

La solidarietà si propaga attraverso lo splendore per sottolineare la necessità di far luce sulla Fibromialgia e tutto quello che ruota intorno ad una patologia che genera sconforto e isolamento in coloro che ne soffrono.

