Pollone, eletto Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

A Pollone si sono svolte nella giornata di ieri lunedì 11 maggio le votazioni del CCRR – Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, iniziativa fortemente voluta dalla nuova Amministrazione comunale per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni locali.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un percorso di crescita civica e responsabilità, favorendo il dialogo tra i ragazzi e l’Amministrazione e contribuendo alla formazione dei futuri cittadini e amministratori del territorio.

Nei prossimi giorni i candidati eletti procederanno all’elezione del Sindaco dei Giovani, dando ufficialmente avvio alle attività del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale per l’ottima partecipazione e il forte interesse dimostrato dagli alunni della scuola di Pollone, che hanno preso parte con entusiasmo e senso di responsabilità a questa importante esperienza di cittadinanza attiva.

«Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto perché riteniamo fondamentale dare voce ai giovani e renderli partecipi della vita del paese» commenta il Sindaco Paolo Tha. «I ragazzi rappresentano il futuro della nostra comunità e siamo convinti che, attraverso il CCRR, possano imparare il valore dell’impegno civico, del confronto e della collaborazione. Vedere tanto entusiasmo e partecipazione è motivo di orgoglio per tutta l’Amministrazione».

«Siamo certi – conclude il Sindaco Paolo Tha – che i ragazzi sapranno essere ambasciatori delle esigenze delle nuove generazioni e un esempio positivo per i loro compagni, dimostrando quanto sia importante partecipare attivamente alla vita della comunità per mantenere il nostro territorio vivo, bello e sicuro».