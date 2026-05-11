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CRONACA | 11 maggio 2026, 16:00

Sala, trova l’auto danneggiata, si cerca il responsabile

Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti

Sala, trova l’auto danneggiata, si cerca il responsabile

Sala, trova l’auto danneggiata, si cerca il responsabile

Intervento dei Carabinieri nella giornata di ieri domenica 10 maggio a Sala, dove una donna ha contattato il 112 e ha riferito di aver trovato la propria autovettura danneggiata. In particolare, avrebbe notato la ruota del mezzo forata, probabilmente a seguito di un atto di danneggiamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per prestare assistenza e raccogliere le prime informazioni utili. Su richiesta della donna, verrà accompagnata per formalizzare la denuncia per danneggiamento.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e risalire a eventuali responsabilità.

s.zo.

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