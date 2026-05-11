Sala, trova l’auto danneggiata, si cerca il responsabile

Intervento dei Carabinieri nella giornata di ieri domenica 10 maggio a Sala, dove una donna ha contattato il 112 e ha riferito di aver trovato la propria autovettura danneggiata. In particolare, avrebbe notato la ruota del mezzo forata, probabilmente a seguito di un atto di danneggiamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per prestare assistenza e raccogliere le prime informazioni utili. Su richiesta della donna, verrà accompagnata per formalizzare la denuncia per danneggiamento.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e risalire a eventuali responsabilità.