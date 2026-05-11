A Mongrando la commemorazione di Rinaldo Antonino

Il 4 maggio del 2007 la Repubblica Italiana riconosce il 9 maggio, anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, quale giorno dedicato alla memoria di tutte le vittime del terrorismo, interno ed internazionale e delle stragi di tale matrice.
In occasione di tale giornata, venerdì 15 maggio 2026 alle ore 10.00 davanti alla filiale della Banca Sella di Mongrando, in via Roma n. 12, si terrà la Commemorazione in memoria della guardia giurata Sig. Rinaldo Antonino che perse la vita sotto i colpi di un commando di terroristi di prima linea il 15 maggio del 1981.
Alla commemorazione interverranno il Sindaco Michele Teagno, la vedova sig.ra Adriana, la figlia Mara, una rappresentanza di Banca Sella e le più alte cariche Militari e Istituzionali.
Tutta la popolazione è sentitamente invitata a partecipare