A Pollone si festeggiano i 90 anni del gruppo Alpini

Si avvicina una grande festa a Pollone. La Giunta comunale di Pollone ha concesso il patrocinio gratuito e l’autorizzazione all’utilizzo del logo istituzionale all’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Biella, Gruppo di Pollone, in occasione delle celebrazioni per il 90° anniversario di fondazione.

L’iniziativa, in programma nelle giornate del 17, 23 e 24 maggio, comprende una serie di eventi commemorativi e attività aperte alla cittadinanza, tra cui una mostra dedicata alla storia del Corpo degli Alpini e una gara podistica.

Secondo quanto si legge nella delibera dell'esecutivo, le manifestazioni risultano coerenti con gli obiettivi dell’ente in materia di promozione delle tradizioni locali, della cultura e della coesione sociale, anche attraverso attività ricreative e sportive capaci di favorire l’incontro tra generazioni. Il provvedimento precisa inoltre che il patrocinio e l’uso del logo comunale sono concessi nel rispetto del regolamento vigente in materia di benefici economici e vantaggi indiretti.