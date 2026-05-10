Furti nel Biellese: tre episodi tra Brusnengo, Mongrando e Gaglianico

Fra sabato 9 e domenica 10 maggio, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di diverse segnalazioni per furti avvenuti nel Biellese.

Il primo episodio si è verificato ieri a Brusnengo. Intorno alle 12.30, il proprietario di un’abitazione ha richiesto l’intervento dei militari dopo aver trovato una finestra aperta. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti in casa forzando l’infisso mentre l’uomo dormiva. Una volta all’interno, tuttavia, non avrebbero portato via nulla, forse dopo essersi accorti della presenza del proprietario.

Nella notte, un altro furto è stato segnalato a Mongrando. A dare l’allarme ai Carabinieri è stata la centrale Mek Pol: alle 23.10 era entrato in funzione il sistema di sicurezza. Dai primi accertamenti, ignoti avrebbero rotto il vetro di una finestra per entrare in un’azienda, da cui sono stati asportati rame e ottone. I danni sono ancora da quantificare e i militari visioneranno le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza.

Un ulteriore episodio si è verificato intorno alle 2 di notte in una ditta di Gaglianico. Sul posto è intervenuto il Nucleo Operativo e Radiomobile di Biella dopo l’attivazione dell’allarme, scattato intorno all’una. Secondo quanto ricostruito, i ladri si sarebbero introdotti nel piazzale dell’azienda e avrebbero divelto una porta carraia, portando via del cashmere.

Sono in corso le verifiche per stabilire l’entità del materiale sottratto: sarà necessario procedere con l’inventario per quantificare il valore della refurtiva. Anche nella ditta di Gaglianico è presente un sistema di videosorveglianza, le cui immagini saranno controllate.