Candelo 2026: l’anno della memoria, della storia e della democrazia

"Dal territorio alla Repubblica: Candelo dentro la storia". Non è solo il titolo di un progetto, ma la visione politica e pedagogica che guiderà le celebrazioni istituzionali del Comune di Candelo per l'intero anno 2026. La Giunta ha infatti approvato un quadro organico di indirizzi che trasforma le ricorrenze civili in un racconto corale e progressivo.



Dalla ricostruzione del periodo bellico alla Liberazione, fino al traguardo fondamentale del primo voto alle donne e alla nascita della Repubblica: Candelo si propone come un laboratorio di cittadinanza attiva, dove la memoria non è solo ricordo, ma responsabilità verso il presente.



La parola al Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo

"Come amministratrice ritengo fondamentale che le date istituzionali non siano vissute come eventi isolati o semplici cerimonie formali". "Ogni data è una tappa narrativa di un unico percorso che ha portato alla costruzione della nostra democrazia. Il nostro obiettivo è 'cucire' insieme la storia locale dei nostri nonni con i grandi eventi nazionali, per far comprendere soprattutto ai giovani che la libertà e il diritto al voto sono conquiste che partono anche dalle strade del nostro Comune."



Si è puntato con forza sulla collaborazione con le realtà del territorio: dall'Associazione Mosaico alla Banda Musicale, dagli Alpini all'A.N.P.I., fino alla Biblioteca e all'Istituto Comprensivo: una rete che è il cuore pulsante di un progetto che vuole parlare a tutte le generazioni, utilizzando linguaggi diversi: dai libri alle mostre, dal cinema alla musica.



Il programma prevede una serie di appuntamenti chiave che scandiranno l'anno, alcuni già tenuti in occasione del 25 aprile, altri in arrivo con le celebrazioni legate al 2 giugno e sono in dirittura d'arrivo alcuni progetti importanti, ad esempio per le celebrazioni del 4 novembre: l'Amministrazione comunicherà le iniziative passo dopo passo anche per tenere vivo l'interesse della comunità.



Conclude così il Sindaco di Candelo Paolo Gelone: "Le celebrazioni del 2026 rappresentano per Candelo un’occasione importante per rinnovare il legame tra memoria, identità e partecipazione civica. Vogliamo coinvolgere tutta la comunità in un percorso che unisce la storia nazionale a quella del nostro territorio, perché conoscere il passato significa costruire con più consapevolezza il futuro.”