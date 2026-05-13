La campagna “Facciamo Luce sulla Fibromialgia” in sei comuni biellesi FOTO

Ieri 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, le referenti CFU Italia ODV, della sezione BIELLA, Zanini Monica e Gessica Laterza, hanno esposto un banchetto informativo presso l’ospedale di Biella con un ottimo riscontro da parte di infermieri e pazienti.



Non solo: sempre in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, hanno aderito all’iniziativa “Facciamo Luce sulla Fibromialgia” anche i seguenti comuni Biellesi: Cerrione con i Municipio e la Chiesa di Vergnasco, Zimone con la Cappella di San Grato, Borriana con il Municipio, Candelo con il Municipio, Ponderano con il Municipio, Gaglianico con la Fontana della Chiesa, Vestignè (TO) con il Municipio.

CFU Italia ODV ringrazia per la sensibilità per CERRIONE il Sindaco Davide Chiarletti e il Presidente della Proloco Di Cerrione; Per ZIMONE il Sindaco Givonetti Piergiorgio; Per BORRIANA la Sindaca Francesca Guerriero; Per CANDELO la Vice Sindaca Selena Minuzzo; Per PONDERNO il Sindaco Roberto Locca; Per GAGLIANICO Don Paolo Loro Milan e Gli Alpini; Per VESTIGNE’ (TO) il sindaco Alessandro Aibino e il Prsidente della Proloco Frazzano Antonio Leonardo