Più sicurezza e controllo del territorio, a Mongrando il Comune cerca un agente di Polizia Locale

Più sicurezza e controllo del territorio. Con queste priorità, l’amministrazione comunale di Mongrando continua a investire attraverso il potenziamento del servizio di Polizia Locale.

“È stato pubblicato l’avviso di mobilità volontaria esterna per l’assunzione di un agente di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato, destinato all’Area Vigilanza e Custodia – si legge nella nota del Comune - Un passo concreto per garantire maggiore presenza sul territorio, più attenzione alla sicurezza dei cittadini, controllo e tutela della comunità, assieme a servizi più efficienti e vicini alle esigenze della popolazione. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online tramite il portale InPA-Portale Reclutamento Pubblica Amministrazione⁠. Invitiamo a condividere la notizia per dare massima diffusione all’opportunità”.