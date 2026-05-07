Kwan Taekwondo Biella: incetta di medaglie alla Torino Royal Cup

Kwan Taekwondo Biella protagonista alla prima edizione della Torino Royal Cup di forme, freestyle e parataekwondo, disputata al Palasport Le Cupole di Torino. La squadra biellese si è presentata alla competizione con diversi nuovi elementi, tra cui molte cinture bianche alla prima esperienza, che hanno affrontato la gara con coraggio e determinazione.

L’emozione non è mancata, sia tra gli atleti al debutto sia tra i più esperti, chiamati a misurarsi in un contesto importante e particolarmente sentito. Ad aprire la giornata è stata Alessia Carmen Bacio, cintura bianca, che al suo esordio ha ottenuto un punteggio eccellente, conquistando il gradino più alto del podio. Ottima prova anche per Carlo Bagnasacco, anche lui alla prima gara e cintura bianca, che ha chiuso al secondo posto. Grande soddisfazione poi per Gabriele Greggio, al debutto, capace di superare il nervosismo iniziale e di salire a sua volta sul gradino più alto del podio.

Nella seconda parte della competizione è arrivata la prova di Federica D’Urso, master under 50, che ha gareggiato dopo una lunga attesa carica di tensione. Nonostante l’emozione, ha saputo gestire la pressione con determinazione, conquistando un primo posto di grande valore e regalando una forte gioia a sé stessa e a tutta la squadra.

Tra gli atleti più esperti si è distinta Martina Novaretti, che al debutto nel freestyle ha ottenuto un secondo posto, per poi conquistare anche un ottimo terzo posto nelle forme. Conferma positiva anche per Adele Pizzo, seconda classificata, mentre Leonardo Maffioletti, nel parataekwondo, forte di una lunga esperienza, ha conquistato uno splendido primo posto.

Grande la soddisfazione all’interno del gruppo, con i nuovi atleti contenti dell’esperienza vissuta, al di là del piazzamento, e già determinati a tornare in gara. Soddisfatto anche il maestro Claudio Maffioletti, orgoglioso dell’impegno dimostrato dai suoi ragazzi: oltre alle medaglie, a fare la differenza sono stati la dedizione, il coraggio e la volontà di dare il massimo.