I primi Alpini di Biella sono arrivati a Genova, la 97° Adunata Nazionale è cominciata FOTO

Gli Alpini di Biella sono arrivati a Genova. Tra la giornata di ieri e la mattinata di oggi, 8 maggio, i primi gruppi della nostra provincia hanno raggiunto la città ligure per la 97° Adunata Nazionale, in programma fino a domenica. L’accoglienza della popolazione locale è stata eccellente, come riportato dalle nostre penne nere.

Foto di gruppo e visite in città hanno contrassegnato i gruppi di Valdengo, Brusnengo, Curino, Castelletto Cervo, Vigliano Biellese, giunti a Genova assieme al direttivo dell’ANA Biella, guidato dal presidente Marco Fulcheri. Tanti altri ne arriveranno nei prossimi giorni, giusto in tempo per prendere parte alla sfilata finale.