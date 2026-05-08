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ALPINI | 08 maggio 2026, 12:40

I primi Alpini di Biella sono arrivati a Genova, la 97° Adunata Nazionale è cominciata FOTO

Foto di gruppo e visite in città hanno contrassegnato i vari gruppi, tanti ne arriveranno nei prossimi giorni, giusto in tempo per prendere parte alla sfilata finale.

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I primi Alpini di Biella sono arrivati a Genova, la 97° Adunata Nazionale è cominciata FOTO

Gli Alpini di Biella sono arrivati a Genova. Tra la giornata di ieri e la mattinata di oggi, 8 maggio, i primi gruppi della nostra provincia hanno raggiunto la città ligure per la 97° Adunata Nazionale, in programma fino a domenica. L’accoglienza della popolazione locale è stata eccellente, come riportato dalle nostre penne nere. 

Foto di gruppo e visite in città hanno contrassegnato i gruppi di Valdengo, Brusnengo, Curino, Castelletto Cervo, Vigliano Biellese, giunti a Genova assieme al direttivo dell’ANA Biella, guidato dal presidente Marco Fulcheri. Tanti altri ne arriveranno nei prossimi giorni, giusto in tempo per prendere parte alla sfilata finale.

Il presidente dell'ANA Biella Fulcheri

Gruppo di Valdengo

Gruppo di Valdengo

Gruppo di Castelletto Cervo

Gruppo di Brusnengo-Curino

Gruppo di Brusnengo-Curino

Gruppo di Brusnengo-Curino

Gruppo di Brusnengo-Curino

Gruppo di Vigliano Biellese

Gruppo di Vigliano Biellese

La cerimonia di apertura a Genova

g. c.

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