Biella Rugby, in Cittadella andrà in scena il Torneo Quattro Valli Under 14

Sarà il Torneo Quattro Valli Under 14 ad animare la Cittadella del Rugby di Biella, domenica 10 maggio, con una giornata interamente dedicata al rugby giovanile. L’evento, giunto alla sua decima edizione, vedrà protagoniste sei squadre delle categorie Under 14 provenienti da Piemonte e Lombardia, pronte a sfidarsi in un clima di sport, amicizia e divertimento.

A scendere in campo saranno: Biella Rugby, CUS Milano, Milano Rugby, Novega/Biella, Rivoli Rugby e Rugby Sondalo. La formula scelta, quella del girone unico all’italiana: ogni squadra disputerà cinque partite da 15 minuti ciascuna, a tempo unico. Per questa edizione saranno inoltre introdotte alcune piccole modifiche regolamentari con l’obiettivo di aumentare il tempo di gioco effettivo e permettere ai ragazzi di vivere ancora più intensamente l’esperienza in campo.

Nicola Mazzucato, Director of Rugby Brc: “Ci saranno sei squadre provenienti da Piemonte e Lombardia. Mi auguro di vedere scendere in campo un gruppo di ragazzi determinati a trascorrere insieme una giornata di bel rugby e tanto divertimento”.

Le squadre sono attese alla Cittadella del Rugby dalle 8 per le operazioni preliminari di consegna documenti e liste gara. Alle 8.45 si terrà il briefing pre-torneo, mentre il calcio d’inizio delle partite è fissato per le 9.30. La premiazione è prevista tra le 12.45 e le 13. A seguire, pranzo offerto agli atleti da Biella Rugby e, come da tradizione, il grande terzo tempo che chiuderà una giornata all’insegna dei valori più autentici del rugby: rispetto, condivisione e amicizia.