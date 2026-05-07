ATP IKIGAI Para & Olympic Taekwondo Academy, oro e argento alla "Royal Cup" di Torino FOTO

Due weekend di gara per l'asd IKIGAI Para & Olympic Taekwondo Academy, associazione che ha appena festeggiato il suo primo anno di vita, fondata dall'allenatrice Alessandra Coda, 3 della quale ne è presidente il papà para-atleta Massimo Coda, alpinista che in seguito ad un incidente in montagna ha subito l'ampuntazione della gamba destra: questo però non l'ha fermato dal tornare a scalare le vette più alte in compagnia della sua protesi. Questo messaggio di accessibilità e riscatto è lo stesso che la giovane Academy del Taekwondo IKIGAI, con sede operativa al Centro Sportivo Pralino di Sandigliano, vuole trasmettere: creare un ambiente che possa rendere accessibile il Taekwondo sia olimpico che paralimpico.



Per sostenere e alimentare questa prospettiva, infatti, la squadra la scorsa settimana ha partecipato anche all'open day della Bebe Vio Academy per fare conoscere il taekwondo ai loro atleti con disabilità.

E questo è esattamente ciò che è avvenuto negli scorsi il due weekend. Il primo, a Savona, alla gara "Interregionale Ligure", gara di combattimento, dove nella prima giornata la IKIGAI Taekwondo Academy si è distinta con uno spettacolare 4 su 4, in quanto i più piccoli hanno dimostrato tattica, precisione e lucidità da paura, guadagnandosi tutte le medaglie più prestigiose a cui potevano accedere:

medaglia d'oro per Dario Ramella Bagneri, categoria Kids cinture bianche -30kg, che ha vinto tre combattimenti su tre con una presenza sul campo da adulto. Medaglia d'oro anche per Ephram Finotello, categoria Children cinture bianche -36kg, che alla sua prima gara vince due combattimenti su due con un'ottima precisione. Medaglie anche Tommaso Gasca e Pietro Quaglino, entrambi nella categoria Kids cinture bianche -27kg, che combattono in finale insieme guadagnandosi rispettivamente l'oro e l'argento. Il giorno successo a Savona in gara ha combattuto anche Stefano Chenuil, para-atleta K/P40, categoria dedicata alle persone con malformazioni o mancanze degli arti superiori. Non avendo avversari paralimpici, Stefano ha combattuto nella categoria dei suoi coetanei del settore olimpico, conquistando la medaglia d'argento.



Lo scorso fine settimana, inoltre, la squadra ha partecipato, invece, alla gara di forme (cioè sequenze prestabilite di tecniche eseguite senza contatto) "Royal Cup" di Torino. Anche in questa occasione è sceso in campo Stefano Chenuil, medaglia d'oro nella categoria del para-taekwondo P40. Medaglie d'oro anche per Iacopo Canalini (Children, under 9 anni), Emma Rosati (junior, under 18) e Virginia Broso (master 2, under 45) tutti e tre appartenenti alla categoria del para-taekwondo P30, legata alle disabilità di origine neurologica.



Medaglia d'argento, invece, per Pietro Quaglino, categoria Kids cinture bianche, e di bronzo per Edoardo Callegaro nella categoria cadetti cinture bianche.

Due weekend di grande valore per l'associazione, nei quali c'è stata la possibilità di dare valore ad entrambi i settori olimpico e paralimpico a livello agonistico, dimostrando un'ottima crescita dell'intero gruppo di atleti.