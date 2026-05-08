A-Mici Bau: "Cerchiamo volontari per le sedi di Mongrando e Santhià"

Un appello al cuore e alla solidarietà arriva dalle sedi di Mongrando e Santhià di A-Mici Bau, che sono alla ricerca di nuovi volontari pronti a dedicare un po’ del proprio tempo alla cura e al benessere dei gatti ospitati nelle strutture.

Le attività per cui è richiesto supporto sono molteplici e fondamentali per garantire agli animali un ambiente pulito, sereno e accogliente. I volontari potranno occuparsi dei turni pappa e della pulizia delle sedi, partecipare alle raccolte alimentari e ai mercatini solidali, oltre ad aiutare durante le visite presso i veterinari di fiducia.

Grande importanza rivestono anche gli stalli temporanei per cuccioli o gatti adulti, una soluzione preziosa che permette agli animali di ricevere cure e attenzioni in un contesto familiare in attesa di una sistemazione definitiva.

Diventare volontario significa non solo aiutare concretamente tanti mici in difficoltà, ma anche vivere un’esperienza ricca di emozioni, condivisione e amore per gli animali. Anche poche ore del proprio tempo possono fare la differenza.

Per informazioni e per dare la propria disponibilità è possibile contattare Federica al numero 349 4907915.