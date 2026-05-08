Borriana, chiude per lavori un tratto della SP 422 verso Ponderano fino al 31 luglio

Nuove modifiche alla viabilità nel Biellese per consentire lavori di messa in sicurezza stradale. La Provincia di Biella ha infatti disposto la chiusura temporanea al traffico di un tratto della Strada Provinciale 422 Ponderano–Borriana, nel territorio comunale di Borriana.

L’ordinanza, firmata dal responsabile Graziano Patergnani, prevede l’istituzione del divieto di transito dal chilometro 2+920 al chilometro 3+190 a partire dall’11 giugno fino al 31 luglio 2026, con validità continuativa 24 ore su 24, compresi sabati e festivi.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di riclassificazione urbana e messa in sicurezza della viabilità pedonale, che comprendono anche la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo il tratto interessato.

Durante il periodo di chiusura verrà predisposto un percorso alternativo e sarà installata apposita segnaletica di cantiere e di deviazione.

Dal divieto di transito saranno esclusi i residenti, i mezzi di soccorso e quelli di emergenza.