Partecipazione a Mongrando per la serata informativa sulle nuove modalità di raccolta rifiuti

Si è svolta, con un’ottima partecipazione, la serata informativa dedicata alle nuove modalità di raccolta dei rifiuti, che entreranno in vigore a partire da luglio 2026, in particolare sulla modifica del passaggio relativo ai rifiuti indifferenziati che da settimanale diventerà quattordicinale.

A prendere la parola il sindaco di Mongrando, Michele Teagno, che ha illustrato il percorso decisionale che ha portato alle modifiche, assieme all’assessore al Bilancio Carlo Negro, impegnato a rispondere alle domande dei cittadini. Presente anche Natalino Zanin, responsabile dell’Ufficio Tecnico di Cosrab, che ha spiegato l’importanza di continuare ad effettuare una raccolta differenziata sempre più puntuale e precisa unite alle motivazioni che hanno portato alla modifica del passaggio dell’indifferenziato, previsto ogni 14 giorni.

Ora, il nuovo incontro sarà il prossimo 13 maggio nei locali degli Amici di San Michele. “Un’occasione importante per informarsi, chiarire dubbi e contribuire a un sistema di gestione dei rifiuti sempre più sostenibile” si legge nella nota dell’amministrazione comunale apparsa sui propri canali ufficiali.