Accompagna i pellegrini di Oropa, poi viene recuperato dai Forestali: ora il “Gigante Buono” cerca casa

Per l’intera giornata di ieri, 8 maggio, ha camminato accanto ai pellegrini diretti al Santuario di Oropa, seguendoli lungo il percorso con passo tranquillo e atteggiamento mansueto, tanto da conquistare rapidamente la simpatia di tutti.

Un grande cane di razza pastore del Caucaso, di circa otto anni, è diventato in poche ore una sorta di mascotte improvvisata del Cammino di Oropa, attirando l’attenzione di escursionisti e fedeli che lo hanno incontrato durante il tragitto. Nonostante la mole imponente, il cane si è dimostrato estremamente docile e socievole, accompagnando i viandanti lungo il cammino quasi come se conoscesse perfettamente la strada. Proprio la sua continua presenza accanto ai pellegrini ha però fatto nascere il timore che fosse smarrito o lasciato senza custodia.

La segnalazione ha portato all’intervento dei Carabinieri Forestali di Sordevolo, che hanno recuperato l’animale nel centro del paese di Sordevolo. Dopo avergli offerto cibo e le prime cure, il cane è stato affidato al canile di Cossato, dove si trova tuttora e dove il personale si sta prendendo cura di lui. Gli accertamenti successivi hanno permesso di indentificare il proprietario, il quale avrebbe riferito di avere difficoltà nella gestione del cane, dichiarandosi disposto a cederlo a chi possa garantirgli spazi adeguati e le attenzioni necessarie.

Ora per il “gigante buono” del Cammino di Oropa potrebbe aprirsi una nuova possibilità: trovare una famiglia pronta ad accoglierlo. E mentre il suo futuro è ancora da scrivere, chi lo ha incontrato lungo il percorso continua a ricordare quel grande cane che, per un giorno, ha scelto di condividere il cammino con i pellegrini diretti a Oropa. Chiunque fosse interessato ad adottarlo e a ricevere maggiori informazioni può rivolgersi al Canile di Cossato (015 984 2509).