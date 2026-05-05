SPB - Emozioni intense per il settore giovanile biellese

Si è chiuso un weekend di emozioni forti e contrastanti, non solo per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti ma anche e soprattutto per i tanti ragazzi del Settore Giovanile arancioblù.

La grande rincorsa in Serie D si interrompe a qualche metro dal traguardo. La M-AppHotel SPB ci ha provato, a tratti mettendo anche in difficoltà Verbania (seconda in classifica). La sconfitta per 3-0 costa purtroppo la retrocessione al nostro giovanissimo gruppo, l’unico nel girone formato in prevalenza da Under17. Il PalaPajetta di Biella ha comunque tributato ai ragazzi un lungo e meritato applauso.

Termina con una sconfitta anche il percorso della Aiazzone Impresa di Costruzioni SPB nel campionato Under18 UISP. Un 3-0 netto ma comunque accettabile, ottenuto sul campo della capolista Sant’Anna Volley .

Tante partite per il gruppo della Under13. Il Lanificio di Sordevolo SPB ha festeggiato una bella vittoria casalinga: domenica mattina i campioni territoriali hanno battuto 3-1 la Virtus Boves nel secondo turno della fase regionale.

Due giorni prima si erano invece disputate a Vercelli le finali piemontesi del torneo 3vs3, in cui lo stesso Lanificio di Sordevolo SPB si è classificato al nono posto (su sedici squadre qualificate). Due sconfitte (con Pallavolo Val Chisone e SPD Cuneo ) e un successo su Mondovì nel difficile girone iniziale, la squadra ha poi vinto il mini-torneo per definire il piazzamento finale superando i padroni di casa del Volley Vercelli e i torinesi del Sant’Anna .

SERIE D

Serie D Girone A – 25° giornata

PalaPajetta di Biella

M-APPHOTEL SPB – Pallavolo Altiora 0-3

(21-25/23-25/16-25)

M-APPHOTEL SPB: Grosso 1, Caligaris 3, Shapkin 8, Ressia 2, Petrache 8, Benanchietti 6, Rolando 7, Vigna 1, Colombara 4, Pietropoli, Ramella Pezza P., Castrovilli (L). Coach Simone Marangio

Coach Simone MARANGIO: «Affrontavamo la seconda in classifica e posso dire che i nostri giovani hanno offerto una valida prestazione. Nei primi due set abbiamo combattuto alla pari con una avversaria che, non a caso ma per questioni oggettive, occupa una posizione altissima di classifica. Hanno fisico, tecnica ed esperienza. Direi che nel complesso siamo soddisfatti. Nonostante le difficoltà abbiamo giocato, bene e di squadra, e il gruppo è stato presente dal primo all’ultimo scambio. Forse solo nel terzo parziale abbiamo un po’ mollato il colpo, ma era normale: avevamo sempre inseguito. Ne usciamo con la consapevolezza di essere cresciuti tantissimo quest’anno: in un contesto giovanile come il nostro, il risultato in sé stesso conta meno di zero. Questo può essere un coronamento, ma il progetto non termina vincendo o perdendo una partita. L’ho detto ai ragazzi dopo la gara: sono fiero di quello che ho visto e dell’approccio messo in campo, al netto di problematiche varie e assenze importanti nell’economia del sestetto. Tutti danno il massimo e questo rappresenta già un grandissimo successo, il resto lascia il tempo che trova».

Aggiunge il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «Ci abbiamo provato fino in fondo, ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. C’è un po’ di rammarico, ma la crescita si è vista. Eravamo consapevoli della difficoltà della salvezza fin dall’inizio della stagione. Nella partita contro Verbania si è giocato e si è resistito. Nei momenti cruciali abbiamo commesso più errori e siamo stati meno concreti: in questo tipo di gara occorre mettere il pallone a terra e, comprensibilmente, paghiamo i limiti di età ed esperienza. Il risultato della prima squadra ci permetterà di fare eventuali ragionamenti sul futuro, in ogni caso i campionati non sono ancora finiti e qualsiasi considerazione sarebbe prematura. Faremo un’analisi interna, poi si vedrà. Intanto dobbiamo onorare l’ultima partita di campionato».

UNDER18 UISP

Under18 UISP – 22° giornata

Palestra S.M. “C.A. Dalla Chiesa” di San Mauro T.se (TO)

Sant’Anna Volley – AIAZZONE IMPRESA DI COSTRUZIONI SPB 3-0

(25-11/25-21/25-20)

Coach Alberto COLOMBO: «La partita era comunque difficile, sul campo della prima in classifica. Loro hanno messo in campo alcuni giocatori della squadra Under17, che domenica si è laureata campione piemontese. Ci tenevano a vincere, ma noi non abbiamo sfigurato e abbiamo pure giocato una discreta gara. Nel sestetto titolare ho inserito ancora due 2011, poi ho fatto girare l’intera rosa. Dimenticando il primo, negli altri set siamo rimasti in vantaggio fino al ventesimo punto, senza però riuscire a chiudere il parziale. Il campionato è stato proficuo, spero che la società sia contenta della crescita dei ragazzi. Siamo riusciti anche a promuoverne qualcuno nelle categorie superiori e questo è molto importante. Hanno lavorato seriamente, con molto impegno: qualche risultato tecnico è arrivato, è tangibile e fa ben sperare per il futuro. Adesso tutti devono essere più consapevoli delle proprie capacità e possibilità, per migliorare ancora nei prossimi campionati. Non sono più gli ultimi arrivati».

UNDER13

Under13 Fase regionale – 2° giornata

PalaPajetta di Biella

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Virtus Boves 3-1

(21-25/25-22/25-22/25-16)

Coach Leonardo NICOLO: «È stata una partita combattuta e giocata duramente fino alla fine. Nel primo set abbiamo patito qualche problema su una rotazione specifica, in cui non riuscivamo fare cambio-palla. Una volta ingranata la marcia abbiamo dimostrato di essere più forti e – dettaglio importante – di saper giocare a pallavolo! Bravissimi a tutti i ragazzi, per non essersi lasciati abbattere e per la grinta mostrata. Questo è lo spirito giusto, da conservare anche per l’ultima gara della stagione».

Aggiunge coach Simone MARANGIO: «Abbiamo affrontato Boves, una squadra cuneese davvero ben organizzata e con due o tre elementi di spicco. Ci hanno messo in difficoltà, almeno all’inizio, poi noi siamo stati più bravi ad adattarci alle caratteristiche del loro sistema di gioco. Stiamo anche sperimentando un modulo piuttosto evoluto e complicato da apprendere per ragazzini così giovani, ma sono stati bravi a ribaltare il risultato e vincere la partita. Siamo contenti perché l’avversario era di alto livello: difendeva tantissimo e aveva grandi capacità in attacco. Essere stati capaci di non perdersi d’animo nelle difficoltà e giocarsela sempre punto-a-punto ha regalato una bellissima e divertente partita, tecnica e agonistica. I ragazzi sono stati aggressivi e coesi».

UNDER13 3vs3

Under13 3vs3 – Finali Regionali

PalaVicuna di Vercelli

Girone D

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB - Pallavolo Val Chisone 0-2

(6-15/9-15)



VBC Mondovì – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB 0-2

(8-15/12-15)

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB - SDP Lab Travel 1-2

(7-15/15-12/10-15)

Tabellone 9°/12° posto

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB - Multimed Volley Vercelli 2-0

(15-10/15-10)

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB - Sant'Anna Volley 2-1

(11-15/15-11/15-10)

Coach Leonardo NICOLO: «Faccio i miei complimenti ai ragazzi per il traguardo raggiunto in queste finali regionali del 3vs3. Forse potevamo anche ambire a qualche posizione più in alto, ma alcune imprecisioni di troppo – soprattutto in un set che termina ai 15 punti – non lasciano scampo. Ci portiamo a casa con orgoglio un nono posto tra le sedici migliori realtà del Piemonte, facendo tesoro di questa esperienza per il nostro futuro».

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA celebra l’intera Under13 biellese: «Il nostro è stato assolutamente un bel piazzamento. Abbiamo chiuso a ridosso di squadre blasonate, che vantano mezzi importanti e un bacino di utenza molto vasto da cui attingere giocatori, come le realtà di Cuneo. La squadra vincitrice è anche la stessa che ci ha battuto all’esordio: hanno un ragazzo che ci aveva messo in difficoltà pure nel torneo 6vs6. La soddisfazione è soprattutto per la vittoria di domenica sul campo grande: una buona prestazione che vogliamo riproporre anche nell’ultima uscita stagionale con Parella. Il percorso dell’annata è certamente positivo».