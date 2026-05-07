Al 47° rally della Valle d'Aosta 3 vetture Rally & co FOTO

Saranno 3 le vetture in gara per la Rally & co al 47° rally della Valle d'Aosta in programma sabato 9 e domenica 10 maggio.

La partenza e l'arrivo saranno da Aosta con sei prove speciali in programma e 68 km cronometrati; sabato si disputera' la prova Doues di 9.75 km con il secondo passaggio in notturna mentre domenica le prove speciali S.vincent-Emarese di 9.5 km e la lunga Saint Marcel -Fenis di 14.8 km animeranno il rally valido per il campionato 1° zona.



Con la mini cooper S racing start Massimiliano Di martino porta al debutto in veste di navigatore il figlio Emanuele in una gara dal fascino inimitabile mentre su di una Renault clio rally 5 saranno presenti il cossatese Luca Zerbetto con alle note il fido Riccardo Cairati.



Rientro nelle gare moderne dopo un periodo di assenza per i velocissimi biellesi Michele Griffa e Paolo Ciscato che a bordo della gialla Renault clio williams di famiglia puntano ad un buon piazzamento di classe.