Pioggia di medaglie per la Rhythmic School: ottimi risultati al Palaforum di Biella

Nello scorso weekend il Pala Forum di Biella ha ospitato il campionato interregionale ZT1 di ginnastica ritmica AICS, organizzato dal Comitato regionale piemontese dell’ente di promozione sportiva.

La manifestazione ha visto scendere in pedana circa 700 atlete, in rappresentanza delle associazioni di ginnastica ritmica di Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte. Una competizione sportiva di alto livello, vissuta non solo come confronto per i vertici delle classifiche, ma anche come occasione di incontro tra le diverse società presenti.

La Rhythmic School ha partecipato con 35 atlete, dalle più piccole della preagonistica fino alle ginnaste agoniste Silver e Gold, conquistando numerose medaglie d’oro, d’argento e di bronzo.

Nella prima giornata sono state le Allieve LA ad aprire le gare nel collettivo al corpo libero. La squadra composta da Bianca Bonifacio, Vittoria Strazzi, Elisa Pivani e Camilla Modenese ha ottenuto il primo posto, seguita al secondo dalla formazione delle più piccole, composta da Adele Viana, Anastasia Pozzo, Greta Pellicane e Amelia Paganin.

Sempre nel collettivo al corpo libero, successo anche per le Open LA Anna Pivani, Petra Zuliani e Katerina Sofia Pincelli, anche loro prime classificate. Medaglia d’oro inoltre per il collettivo Allieve LB al corpo libero, con Nicole Gecchele, Giulia Furno Marchese e Sophia Marincolo, e per la coppia Allieve LB al cerchio formata da Rebecca De Nisco e Alice Montecchio.

Nella giornata successiva si è passati alle prove individuali. Nella categoria Allieve 1 LA2, Bianca Bonifacio ha conquistato il terzo posto alla palla, mentre Alessia Scardoni si è classificata ottava sia al cerchio sia alla palla. Tra le Allieve 2 LA2, Vittoria Strazzi ha ottenuto l’oro al corpo libero, mentre Camilla Modenese si è imposta alla palla, specialità in cui Elisa Pivani ha chiuso al quarto posto.

Tra le Junior 1 LA2, Katerina Sofia Pincelli ha conquistato il primo posto al corpo libero, così come Petra Zuliani al nastro. Stesso risultato per Alyssa Adamo, tra le J2 LB2, prima sia alla palla sia al nastro.

Nella categoria Allieve 1 LB1, Sophia Marincolo ha vinto l’oro alle clavette, Nicole Gecchele l’argento alla fune, mentre Emily Cola ha ottenuto il quarto posto sia alle clavette sia alla fune. Tra le Allieve 2 LB1, Beatrice Bocca si è classificata prima al cerchio e quinta alla palla; Andrea Viola Adamo ha conquistato il primo posto alle clavette e il secondo alla palla. Oro anche per Alice Montecchio al corpo libero e per Rebecca De Nisco alla palla, specialità in cui Giulia Furno Marchese ha ottenuto il terzo posto.

Tra le J1 LB1, Anna Pivani ha centrato l’oro al cerchio. Nelle Allieve 2 LC1, Ginevra Romanini ha conquistato il primo posto alla fune e il secondo al cerchio. Nella categoria J1 LC1, Ginevra Lanza ha ottenuto l’oro alle clavette e l’argento al cerchio, mentre Alice Cola ha chiuso con un primo e un secondo posto, rispettivamente a cerchio e palla, tra le J2 LC1.

Nelle Senior 1 LC1, Giorgia Maria Bonifacio si è imposta al cerchio ed è arrivata seconda alle clavette, specialità in cui Ilaria Giabardo ha ottenuto il primo posto, chiudendo poi seconda al cerchio. Nella categoria Junior 1 LC2, Rebecca Maria Gallo ha conquistato l’oro alla palla e l’argento al cerchio; Ginevra Segatto è stata prima alla fune e terza al nastro, mentre Ginevra Viana ha ottenuto il bronzo alle clavette e il quarto posto al nastro.

Martina Brocchi ha conquistato due argenti, al cerchio e alle clavette, tra le J1 LE. Iris Marchesi, tra le J2 LD, si è classificata prima al cerchio e seconda alla palla.

Nella terza giornata di gare sono scese in pedana anche le Gold Junior 2: Ginevra Bravaccino ha ottenuto il terzo posto al cerchio, mentre Elena Pavanetto ha conquistato l’oro alla palla. Doppio primo posto, infine, per Caroline Giardina tra le Under 8 Gold, al corpo libero e alla palla.

A seguire le atlete in gara è stato lo staff tecnico composto dalle istruttrici Arianna Prete, Mariia Nikitchuk, Elena Chursina e Giada Vitale, soddisfatte sia dei risultati ottenuti sia del clima di serenità e amicizia che ha caratterizzato le tre giornate dell’evento.

Nei primi tre giorni di maggio, contestualmente alla gara di Biella, la scuola di ginnastica ritmica di Tatiana Shpilevaya è stata impegnata anche a Desio, in provincia di Monza e Brianza, dove Grace Jacqueline Giardina ha partecipato all’allenamento collegiale nazionale indetto dalla FGI per i migliori prospetti delle Allieve Gold.