Rally, nuovo capitolo per Alessandro Colombo: debutto positivo con la Renault Clio Rally5 FOTO e VIDEO

Dopo la vittoria della Coppa di zona nella passata stagione, per Alessandro Colombo si è aperto un nuovo capitolo sportivo. Il giovane pilota biellese affronta il 2026 con una nuova vettura e una categoria più impegnativa, continuando il percorso di crescita.

La principale novità è il passaggio alla Renault Clio Rally5, una vettura 1300 turbo, con quasi 200 cavalli. Il primo appuntamento stagionale ha già fornito indicazioni positive. A Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, Colombo ha chiuso con un secondo posto di classe e il 26° posto assoluto: "Per noi è un motivo in più per per dare il massimo e tentare di scalare le classifiche!"

Nel complesso il 2026 è soprattutto un anno di apprendimento: l’obiettivo principale è accumulare esperienza e prendere confidenza con la nuova vettura, per aumentare progressivamente il ritmo.

La prossima occasione si presenterà al Rally Valle d’Aosta, in programma nel weekend del 9 e 10 maggio, prova che si annuncia impegnativa anche per le condizioni meteo...