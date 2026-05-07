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CRONACA | 07 maggio 2026, 10:20

Discussioni e interventi dei Carabinieri, giornata di liti nel Biellese

Segnalazioni a di Gaglianico, Villa del Bosco, Biella e Cavaglià.

Discussioni e interventi dei Carabinieri, giornata di liti nel Biellese (foto di repertorio)

Discussioni e interventi dei Carabinieri, giornata di liti nel Biellese (foto di repertorio)

Giornata di mercoledì 6 maggio contrassegnata dalle liti. Le segnalazioni sono giunte dai comuni di Gaglianico, Villa del Bosco, Biella e Cavaglià. 

In alcuni casi, hanno visto coinvolti i vicini di casa, oltre a coppie e sconosciuti. In un’occasione, sarebbero pure volati alcuni spintoni tanto che due persone si sono recate in Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito. 

Tutti loro sono stati informati delle rispettive facoltà di legge dai militari dell’Arma, giunti sul posto per riportare alla calma gli animi dei cittadini.

g. c.

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