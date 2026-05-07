Monopattino urtato da un’auto a Zubiena, poi si allontana: serie di incidenti nel Biellese

Nuova raffica di sinistri stradali nel Biellese. Sono avvenuti nella giornata di ieri, mercoledì 6 maggio: a Cossato, in via Matteotti, un’auto è finita autonomamente contro un manufatto in laterizio. Non ci sarebbero feriti nello scontro. Sul posto gli agenti di Polizia Locale per gli accertamenti di rito.

A Biella, invece, si è verificato un tamponamento tra due mezzi, con una persona anziana accompagnata in ospedale per alcuni controlli.

Infine, a Zubiena, stando alle prime ricostruzioni, un giovane a bordo di un monopattino, in sosta a lato della strada, sarebbe stato urtato da un veicolo in fase di sorpasso che avrebbe proseguito la sua corsa senza prestare assistenza. Il 20enne si è poi recato in Pronto Soccorso per la prima assistenza. Ai Carabinieri il compito di raccogliere i rilievi che chiariranno i contorni della vicenda