L’intervista a Christian Ferrari, Presidente del Comitato Piccola Industria UIB VIDEO

Per la serie di interviste imprenditore in prima linea, Christian Ferrari, Presidente del Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale Biellese, approfondisce il ruolo strategico delle micro, piccole e medie imprese nel tessuto economico biellese e le principali sfide che stanno affrontando.

Nel corso dell’intervista, Christian Ferrari analizza l’andamento delle PMI del territorio, evidenziando alcuni temi centrali per la loro competitività. Ampio spazio è dedicato anche alle azioni promosse dal Comitato Piccola Industria UIB a sostegno delle imprese associate, con particolare attenzione alla diffusione della cultura digitale, ai temi della cybersecurity e al rafforzamento della cultura finanziaria, leve oggi indispensabili per accompagnare la crescita delle piccole imprese.

Nel video, Christian Ferrari illustra inoltre le priorità del Comitato per i prossimi mesi.

A completamento dell’approfondimento, è disponibile anche una puntata del podcast Effetto Impresa, dedicata allo stesso tema, con Christian Ferrari ospite: un’occasione ulteriore per conoscere da vicino il mondo delle PMI biellesi (scopri di più).

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