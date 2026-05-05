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Running e Trail | 05 maggio 2026, 07:00

Running, intenso il fine settimana di Amron Team FOTO

Running, intenso il fine settimana di Amron Team

Running, intenso il fine settimana di Amron Team

Nel fine settimana appena trascorso, gli atleti Amron Team sono stati impegnati su più fronti. 

Venerdì 1° maggio, al Vertical Fenis, su 5 km di percorso e 1000 m D+, una classica di livello nazionale con quasi 600 partenti. Daniele Coda Caseia si piazza all'81° posto (10cat.) e Fabio Arco al 124° (42cat.).

Sabato 2 maggio, alla Ultra Trail del Mugello, gara di 43 km e 2300 m D+, ottimo 4°  assoluto per Matteo Dovana.

Domenica 3 maggio al Genova Trail, sulla distanza di 20 km e 900 m D+, 2° assoluto per Emanuele Falla (1cat.).

Infine al Vertical del Mottarone, 11 km e 1500 m D+, 56ma Paola Beccaria (11cat.).

Prossimo appuntamento al Trail della Diga.

C.S. Amron Team, G. Ch.

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