Running, intenso il fine settimana di Amron Team FOTO

Nel fine settimana appena trascorso, gli atleti Amron Team sono stati impegnati su più fronti.
Venerdì 1° maggio, al Vertical Fenis, su 5 km di percorso e 1000 m D+, una classica di livello nazionale con quasi 600 partenti. Daniele Coda Caseia si piazza all'81° posto (10cat.) e Fabio Arco al 124° (42cat.).
Sabato 2 maggio, alla Ultra Trail del Mugello, gara di 43 km e 2300 m D+, ottimo 4° assoluto per Matteo Dovana.
Domenica 3 maggio al Genova Trail, sulla distanza di 20 km e 900 m D+, 2° assoluto per Emanuele Falla (1cat.).
Infine al Vertical del Mottarone, 11 km e 1500 m D+, 56ma Paola Beccaria (11cat.).
Prossimo appuntamento al Trail della Diga.