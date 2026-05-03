ANMI di Biella lungo "La Rotta dei due Mari" FOTO

Nell'ambito di un viaggio personale in Puglia che lo ha portato a percorrere il Cammino denominato "La Rotta dei due Mari" da Polignano a mare sino a Taranto, il Presidente ANMI di Biella, Sig. Candido di Biase ha fatto visita ai Presidenti ANMI dei Gruppi di Martina Franca, di Statte e di Taranto, rappresentati rispettivamente dalla Sig.ra Vincenza Bornino (Commissario Straordinario del Gruppo ANMI di Martina Franca) dal Presidente del Gruppo di Statte Sig. Francesco Semeraro e del Presidente del Gruppo di Taranto Ammiraglio (r) Pietro Vivenzio, con I quali oltre alla consegna dei rispettivi gagliardetti si sono approfondite le comuni tematiche Associative.

Il Presidente di Biase era accompagnato dalla moglie, Sig.ra Grazia Foglio Stobbia, dai Soci aggregati Sig. Sergio Napolitano e Sig. Aldo Pistan e dalla Sig.ra Franca Dalla Dea. Si allegano le foto degli incontri effettuati.



