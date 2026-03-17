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Gusti & Sapori | 17 marzo 2026, 16:30

Villa Dea inaugura la primavera ai Faggi con il “Sunday Reset”

Con l’arrivo della primavera, il Circolo dei Faggi torna ad aprirsi alla città.

Villa Dea inaugura la primavera ai Faggi con il “Sunday Reset”

Villa Dea inaugura la primavera ai Faggi con il “Sunday Reset”

Domenica 29 marzo Villa Dea Terrace Bistrot presenta “Sunday Reset”, una giornata pensata per vivere il circolo in modo nuovo, tra benessere, musica e convivialità.

La mattinata inizierà alle 9.45 con un risveglio muscolare in acqua nella piscina riscaldata, seguito dalle 10 dal Morning Club, con colazione e brunch accompagnati da DJ set e sax live. Se il tempo lo permetterà sarà possibile vivere il circolo anche attraverso tennis e padel, trasformando la domenica in un momento di sport, relax e socialità. L’iniziativa segna l’inizio della stagione primaverile ai Faggi, con l’obiettivo di riportare le persone a vivere uno dei luoghi storici dello sport biellese.

“L’idea è semplice: riportare le persone a vivere i Faggi anche la domenica mattina, tra sport, musica e colazione - spiegano da Villa Dea - Con l’arrivo della primavera vogliamo che questo luogo torni ad essere vissuto durante tutta la giornata, non solo per lo sport ma anche come punto di incontro e convivialità”.

Il Circolo dei Faggi ricorda che le sue strutture sportive sono accessibili anche ai non soci, mentre Villa Dea Terrace Bistrot, il ristorante con terrazza panoramica sul parco, è aperto durante la settimana a pranzo e dalla sera del mercoledì al sabato, accogliendo anche chi non è socio del circolo. I posti per la giornata sono limitati e la partecipazione è su prenotazione.

 Villa Dea si trova in via Ramella Germain, 28 bis, a Biella.

Per informazioni e contatti: 393.4415707.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Villadeabistrot

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