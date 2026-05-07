“Sensi d’Arte Museo tattile multisensoriale a cielo aperto” a Bioglio, tutto pronto per il taglio del nastro

“Sensi d’Arte Museo tattile multisensoriale a cielo aperto” al Parco di Villa Santa Teresa, Bioglio verrà inaugurato sabato 23 maggio 2016, ore 15. Promosso dalla Pro Loco di Bioglio, il progetto che unisce arte, natura e inclusione nel suggestivo Parco di Villa Santa Teresa, ha l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale del Biellese e rendere l’arte accessibile anche alle persone ipovedenti e non vedenti, attraverso la creazione di un percorso museale tattile immerso nella natura.



Ad arricchire il parco e a renderlo unico saranno le opere, realizzate dagli studenti dell’indirizzo Artistico del Liceo G. e Q. Sella, studiate per offrire un’esperienza multisensoriale coinvolgente e partecipativa.



Il progetto è stato sviluppato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (bando CulturHub) e alla collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Biella, per garantire piena accessibilità.



L’idea porta la firma di Piermario Garbino della Pro Loco, e la scelta di Bioglio non è casuale: la località collinare, storicamente apprezzata per l’aria salubre e l’esposizione al sole, rappresenta un contesto ideale per un’esperienza immersiva nella natura. Villa Santa Teresa ospita un parco botanico dedicato al Vermut che offre infatti un viaggio tra erbe aromatiche e profumi, ma non solo. A rendere ancora più ricco il contesto è la Sala dei Papier Peint al suo interno, realizzate dalla manifattura Zuber a metà '800. Una collezione che ritrae paesaggi dell'America del Nord identica a quella visibile all'interno della Casa Bianca.