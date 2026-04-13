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Valle Elvo | 13 aprile 2026, 11:30

La Lauretana sul tavolo di Joe Biden

Nota per essere una delle acque più leggere d’Europa, Lauretana rappresenta un’eccellenza capace di conquistare anche i palati più esigenti

La Lauretana sul tavolo di Joe Biden

La Lauretana sul tavolo di Joe Biden

Secondo quanto riportato dal giornale americano Page Six, l’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie Jill Biden sono stati avvistati a Santa Monica per una cena riservata ma dal sapore internazionale. La coppia ha scelto il rinomato Giorgio Baldi, dove li attendevano Scott Miller e il marito Tim Gill. 

Ma tra i dettagli che hanno attirato l’attenzione degli osservatori, uno in particolare ha saputo distinguersi: sul tavolo, in posizione ben visibile, troneggiava una bottiglia di Lauretana. Non una scelta casuale, ma un simbolo di qualità e raffinatezza tutta italiana.

Nota per essere una delle acque più leggere d’Europa, Lauretana rappresenta un’eccellenza capace di conquistare anche i palati più esigenti. La sua presenza in un contesto così esclusivo conferma il prestigio di un marchio che, partendo dalle Alpi piemontesi, continua a imporsi sulle tavole più importanti del mondo.

s.zo.

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