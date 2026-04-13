La Lauretana sul tavolo di Joe Biden

Secondo quanto riportato dal giornale americano Page Six, l’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie Jill Biden sono stati avvistati a Santa Monica per una cena riservata ma dal sapore internazionale. La coppia ha scelto il rinomato Giorgio Baldi, dove li attendevano Scott Miller e il marito Tim Gill.

Ma tra i dettagli che hanno attirato l’attenzione degli osservatori, uno in particolare ha saputo distinguersi: sul tavolo, in posizione ben visibile, troneggiava una bottiglia di Lauretana. Non una scelta casuale, ma un simbolo di qualità e raffinatezza tutta italiana.

Nota per essere una delle acque più leggere d’Europa, Lauretana rappresenta un’eccellenza capace di conquistare anche i palati più esigenti. La sua presenza in un contesto così esclusivo conferma il prestigio di un marchio che, partendo dalle Alpi piemontesi, continua a imporsi sulle tavole più importanti del mondo.