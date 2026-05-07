Lessona fine settimana tra musica, poesia e sport

La rassegna "In teatro si fa ... Cultura" a Lessona è al suo ottavo appuntamento e il prossimo sarà sabato 9 maggio con lo spettacolo "Come un paesaggio" tra canzoni e poesia. A salire sul palco al Cine Teatro Italia saranno gli ANANKE DUO (www.anankeduo.it). L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Le novità non sono però finite qui in un fine settimana che si preannuncia molto intenso sia per chi ama la musica che lo sport: il giorno dopo, domenica 10 maggio, al pomeriggio a Lessona al Cine Teatro Italia sarà ospite Paolo PULICI, mitico bomber del Torino Calcio che vinse lo scudetto nel 1976. Foto, filmati e momenti di dialogo con lui saranno moderati dal giornalista Luciano Clerico.

"In teatro si fa ... Cultura" è una rassegna teatrale organizzata dalla Filodrammatica Lessonese Aps al Cine Teatro Italia di Lessona (BI).