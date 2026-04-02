Biella, Davide Sottile rileva "DolceGelato": nasce "Il Gelato di Davo" FOTO e VIDEO

C’è una storia fatta di passione, sogni e coraggio dietro “Il Gelato di Davo”, la nuova realtà che sta conquistando il palato dei biellesi. Davide Sottile, originario di Borgosesia, ha recentemente rilevato la storica gelateria DolceGelato in via Milano a Chiavazza, al civico 53, trasformandola in un progetto personale che profuma di tradizione e qualità.



La passione per il gelato nasce fin da bambino, grazie al padre che aveva acquistato una macchina per produrlo in casa. Durante le estati, quel semplice gesto si trasformava in un momento di condivisione e scoperta: è lì che Davide ha iniziato a coltivare il suo amore per questo mestiere. A soli 18 anni aveva già un sogno chiaro: aprire una gelateria tutta sua. Circa 10 anni dopo, quando si è presentata l’opportunità di rilevare una gelateria a Borgosesia, Davide ha deciso di fare il grande passo, realizzando quel sogno rimasto nel cassetto per così tanto tempo.

Da lì è iniziato un percorso in continua crescita: alla produzione artigianale nella gelateria di Borgosesia si è aggiunta, nel maggio 2025, una nuova apertura a Varallo. Poi, a distanza di poche settimane, la decisione di espandersi ulteriormente con l’acquisizione della gelateria di Biella, oggi diventata “Il Gelato di Davo”.



Il segreto del suo successo? Ingredienti semplici ma selezionati con estrema attenzione: latte, panna e zucchero lavorati con cura per ottenere un prodotto genuino e di alta qualità. Davide punta tutto sull’eccellenza delle materie prime: dalla nocciola delle Langhe IGP al pistacchio mediterraneo naturale, dalla Nutella fino alla frutta fresca di stagione selezionata. Tra i gusti più apprezzati spicca una vera sorpresa: la crema al biscotto Lotus, che sta superando persino la classica Nutella in termini di richieste. Una proposta golosa e innovativa che rappresenta perfettamente lo spirito della gelateria: tradizione e creatività in perfetto equilibrio.

“Il Gelato di Davo” non è solo una gelateria, ma una storia di determinazione e amore per il proprio lavoro. E a Biella, sembra proprio aver trovato il suo posto ideale.