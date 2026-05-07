Forum delle religioni a Biella, un pomeriggio dedicato al volontariato ambientale

Venerdì 15maggio il Forum delle religioni a Biella organizza un pomeriggio aperto a tutti, dedicato al volontariato ambientale.



I rappresentanti delle diverse religioni presenti sul territorio si incontreranno, muniti di pettorine, guanti e sacchetti per ripulire dai piccoli rifiuti dispersi piazza Falcone e il parco retrostante. Con questa operazione, Ebrei, Buddhisti, Cristiani e Musulmani intendono pubblicamente testimoniare il loro amore e rispetto verso la città che li ospita e dare un segno tangibile di virtù civica in un momento in cui sembrano prevalere dovunque il disinteresse, la separazione, i conflitti.



L’intento è quello di affermare la propria disapprovazione verso i comportamenti incivili e l’incuria nei riguardi delle aree pubbliche e di sensibilizzare la gente verso l’attenzione e la cura per l’ambiente, come viene indicato da tutte le Religioni. Non si tratta dunque di un evento simbolico ma è una risposta dei valori culturali e sociali che trova sempre più spesso espressione anche nei piccoli gesti diseducativi come la dispersione e l’abbandono in strada di mozziconi di sigarette, cartacce e plastiche.



A questo incontro, che vuole essere una azione effettiva, di sensibilizzazione e coinvolgimento su un aspetto pratico del senso di cittadinanza, sono invitati a partecipare tutti coloro che intendono annettere a un semplice atto di impegno per il bene comune, il valore aggiunto della fratellanza e della pace tra le genti.



L’appuntamento avrà luogo in piazza Falcone, di fronte al bar Henri’s venerdì 15 maggio alle ore 16.