L’addio di Vigliano Biellese a Roberto Mostini, aveva 64 anni

Dolore nella comunità di Vigliano Biellese per la morte di Roberto Mostini, mancato nelle scorse ore all’affetto dei suoi cari. Aveva 64 anni. Era molto conosciuto in paese e stimato per le sue qualità umane.

A darne il triste annuncio la moglie, assieme ai genitori, ai parenti e agli amici tutti. La veglia di preghiera verrà recitata alle 17.30 di domani nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio, a Vigliano. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all’Impresa Funebre Bonino, alle 14.30 di sabato 9 maggio.