Ponderano, furto in abitazione in pieno giorno: 2 mila euro il bottino

Furto in abitazione nella giornata di ieri, martedì 5 maggio a Ponderano. Secondo quanto riferito, ignoti si sono introdotti all’interno di una casa privata approfittando dell’assenza dei proprietari.

I malviventi sarebbero entrati nell’abitazione attraverso l’effrazione di una porta-finestra della cucina. Una volta all’interno, dopo aver rovistato nei vari ambienti, hanno sottratto alcuni monili in oro e oggetti di valore, per un danno stimato complessivamente intorno ai 2.000 euro.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando una donna classe 1960, rientrata a casa, ha scoperto il furto e ha immediatamente richiesto l’intervento dei carabinieri. La chiamata alle forze dell’ordine è stata effettuata intorno alle 17,20.

L’arco temporale in cui potrebbe essere avvenuto il colpo è ampio: l’abitazione risultava infatti incustodita dalle 8 del mattino fino al momento del rientro, alle 17. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e per avviare le indagini volte a risalire ai responsabili del furto.