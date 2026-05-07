Corteo a Torino contro la riforma degli istituti tecnici, c’è anche la CGIL Biella

Questa mattina, 7 maggio, ha avuto luogo il corteo a Torino per manifestare contro la riforma degli istituti tecnici. Era presente anche una delegazione biellese guidata dalla segretaria della Camera del Lavoro di Biella, Cristina Martiner, e dal segretario provinciale della FLC CGIL, Alessandro Marra.
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