Gaglianico, nuovo look alla piazzetta sopraelevata dei giardini pubblici

Sono terminati in questi giorni importanti lavori che hanno permesso di dare un nuovo aspetto alla piazzetta sopraelevata situata all’interno dei giardini di Piazza della Repubblica, nel comune di Gaglianico. “I lavori – spiega il vicesindaco Luca Mazzali - hanno riguardato diversi ambiti, come primo intervento è stata eliminata la recinzione che ne limitava l’accesso, si è poi passato a sistemare il rivestimento dei muretti in geopietra e alle griglie nella pavimentazione per la raccolta delle acque meteoriche. E’ stata inserita una nuova illuminazione con faretti a led dotati di sensori che, durante le ore notturne, si accendono solamente al passaggio delle persone e di diverse telecamere di controllo per garantire la sicurezza dell’area”.

L’intervento più importante però è stato quello di realizzare un’installazione con testi ed immagini che raccontano una parte storica importante per il paese. “La prima parte riguarda la storia del Castello di Gaglianico che da fortezza medievale si trasforma nella dimora della famiglia Trossi – sottolinea Mazzali - Nel pannello è presente una parte di testo in cui si ripercorrono le vicende storiche del castello ed una parte fotografica in cui sono inseriti alcuni personaggi che fecero la storia del castello ed alcune immagini dell’edificio. Nella seconda parte viene racconta la storia della famiglia Trossi, che fu protagonista della vita sociale, culturale e industriale di Gaglianico e dell’intero Biellese, contribuendo in modo decisivo al progresso del territorio, investendo in opere pubbliche, industria e mecenatismo”.

In questo pannello viene dato ampio spazio alla figura del Conte Carlo Felice Trossi, personaggio importantissimo per Gaglianico e per l’intero territorio biellese; pilota automobilistico di fama internazionale, pioniere dell’innovazione tecnica ed imprenditore che contribuì allo sviluppo economico del Biellese, tra l’altro portando negli anni ’40 la Piaggio ad operare nel nostro territorio. “Una figura importantissima per il nostro comune, a cui di recente è stata dedicata anche una mostra al Museo dell’Automobile di Torino, e che vogliamo valorizzare il più possibile con diverse iniziative – riporta Mazzali - Sicuramente questa installazione è un primo passo e che servirà a far conoscere una parte della nostra storia ai cittadini e anche ai ragazzi delle nostre scuole".