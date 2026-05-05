Tollegno, “casetta dell’acqua”: nuova gestione e servizio più efficiente

Il Comune di Tollegno volta pagina sulla “Casetta dell’acqua”: dopo anni di una situazione rimasta troppo a lungo sospesa, si è giunti alla decisione di procedere con il suo completo rinnovamento, sia sotto il profilo impiantistico sia sotto quello gestionale.

L’attuale impianto affonda le proprie radici in una convenzione risalente al 2011, successivamente oggetto di passaggi societari e, nel tempo, non più adeguatamente aggiornata né rinnovata. Negli ultimi tempi, infatti, si sono registrati lunghi e complessi tentativi di interlocuzione con il gestore, a fronte di una convenzione ormai ampiamente scaduta e di crescenti segnalazioni da parte degli utenti relative a funzionalità e manutenzione del servizio.

Anche alla luce di una recente comunicazione del gestore, che prospettava scenari di dismissione o revisione del servizio, l’Amministrazione comunale ha ritenuto non più rinviabile un intervento strutturale e risolutivo. Per queste ragioni, è stata assunta la decisione di voltare pagina: il servizio sarà completamente rinnovato, con nuovi impianti tecnologicamente più avanzati e una gestione ridefinita, nell’ottica di garantire maggiore efficienza, qualità e continuità a beneficio della comunità.

A breve, dunque, la “Casetta dell’acqua” attualmente presente sul territorio vedrà un cambiamento dell’impianto erogatore. Sul tema delle tessere ancora attive l’Amministrazione rassicura: gli utenti che dispongono di credito residuo non verranno penalizzati. Sono infatti allo studio modalità di tutela per garantire il recupero o la compensazione delle somme ancora presenti sulle card.

Durante la fase di transizione tecnica e amministrativa potrebbe verificarsi un temporaneo periodo di sospensione o riduzione del servizio. Per questo motivo, l’Amministrazione chiede agli utenti ancora attivi di avere pazienza e comprensione per gli eventuali disagi, assicurando che si tratta di un passaggio necessario per arrivare a un risultato migliore e duraturo.

L’obiettivo è chiaro: restituire al paese un servizio efficiente e all’altezza delle aspettative, dopo anni di incertezze. In altre parole, non solo una nuova struttura, ma un vero rilancio della “Casetta dell’acqua” come servizio pubblico di qualità.