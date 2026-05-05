Maria Letizia Gatto Campionessa Italiana specialità Trout Area

La portacolori della Società ADPS Masserano (OresteSport-Zeus) affiliata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee Nuoto Pinnato Sezione di Biella Maria Letizia Gatto, si è aggiudicata il prestigioso titolo di Campionessa Italiana specialità Trout Area. Maria Letizia fa parte del Settore Trout Area Team Banzai e l'occasione è arrivata in occasione delle finali che si sono disputate nei giorni 2/3 maggio a Pistoia, presso il Lago le Vecchie Ghiacciaie sul Reno, grazie a due ottime prove

A darne notizia entusiasta è il Presidente della Società ADPS Masserano, Alberto Salgarella. "Significa molto per noi questo evento - commenta Salgarella - . Facciamo i complimenti a Maria Letizia. Questo titolo porta Biella ad aggiungere una maglia tricolore al settore pesca sportiva, un vanto per tutti i nostri tesserati".