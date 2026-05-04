Altri incidenti a Sandigliano e Masserano, un giovane al Pronto Soccorso

Altri due sinistri si sono verificati nella giornata di ieri, 3 maggio, sulle strade del Biellese.

Il primo a Sandigliano, poco prima delle 8: stando alle prime ricostruzioni, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro un manufatto edilizio. In breve tempo, è stato prima assistito e soccorso dal personale sanitario del 118, poi accompagnato al Pronto Soccorso in codice verde per alcuni accertamenti.

Nella notte appena trascorsa, invece, si è verificato un altro incidente autonomo lungo la Superstrada, all’uscita di Masserano. In entrambi gli episodi i rilievi sono stati raccolti dai militari dell’Arma per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.