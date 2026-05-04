L’Inter è campione d’Italia, la festa è anche a Biella: tifosi in strada per il 21° scudetto

Grande festa a Biella per i tifosi dell’Inter che, nella serata di ieri, 3 maggio, si sono ritrovati in piazza Vittorio Veneto per celebrare il 21° scudetto. Pubblico delle grandi occasioni, tra giovani e famiglie, giunto nel centro della città per condividere gli stessi colori, tra cori, caroselli, bandiere e clacson in strada. Una gioia davvero incontenibile dopo una stagione sportiva ricca di enormi soddisfazioni.