Buone prove per la Ginnastica La Marmora

Sabato 2 Maggio nello splendido palazzetto dello sport di Cuneo, si è svolta la seconda prova del Campionato Regionale Silver di Insieme, per tutte le categorie.

La società Ginnastica La Marmora ha schierato in questa competizione ben tre gruppi di ginnaste. La prima squadra ha partecipato alla competizione di insieme LC2 categoria Open. Caterina Santangelo e Maddalena Calcagno si sono cimentate nella gara a coppie presentando un esercizio di nuovissima creazione e pertanto poco collaudato. A fine gara , dopo una esecuzione espressiva e abbastanza corretta tecnicamente, sono giunte quarte appena a ridosso del podio. Poco dopo sono scese in campo Caterina Bora, Caterina Lusiani e Ginevra Sasso, il cui obiettivo principale era migliorare il risultato della prima prova, dove si erano classificate quindicesime su 24 squadre.

Le tre lamarmorine hanno ripresentato lo stesso esercizio di squadra a corpo libero e grande è stata la loro sorpresa quando sono state premiate al quarto posto su 22 squadre presenti. Il miglioramento c'è stato, ed è andato bene oltre le aspettative! Ultime a scendere in pedana, sono state Bianca Gilardino e Matilde Lanza che hanno presentato un esercizio a coppie con il cerchio nella categoria LB2.

Matilde e Bianca hanno elegantemente eseguito il loro programma senza falli gravi e al termine della gara si sono viste anche loro , tanto per cambiare, al quarto posto, migliorando di due posizioni il risultato della prima prova. Brave a tutte le Lamarmorine, che, gara dopo gara, iniziano a prendere confidenza con il contesto e a scalare le classifiche.

Lo staff tecnico composto da Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Monica Gelati, dalla coreografa Alessandra Ceccato e con la collaborazione straordinaria delle ex atlete Virginia Scribanti e Serena Mazzetti, ha già ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno, che sarà il saggio annuale della società Ginnastica La Marmora che si svolgerà giovedì 28 maggio al Pala Sarselli di Chiavazza alle 18.