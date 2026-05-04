Ginnastica Artistica Femminile, meritatissimo podio per Adele Silva

Domenica 3 maggio a Cameri, in provincia di Novara, si è svolta la seconda prova regionale del campionato individuale Silver LD 3 base. Presente anche Ginnastica Biella con Adele Silva. Per lei, accompagnata dalla tecnica Irina Sitnikova, un’ottima gara nella categoria Junior 1.

Silva, scesa in pedana con determinazione, ha condotto una gara attenta e concentrata fino all’ultimo esercizio, senza commettere errori banali che potessero compromettere il suo risultato. Al termine della gara è risultata terza, ottenendo un podio meritatissimo.

Una grande soddisfazione per lei e la società dopo gli intensivi allenamenti in palestra. Segno che il lavoro ben fatto porta sempre ad un grande risultato. Alla biellese vanno i complimenti di tutto lo staff e delle altre atlete di Ginnastica Biella.