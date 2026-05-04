Ginnastica Artistica Femminile, buona prova al campionato Silver

Il 2 maggio a Biella si è svolta la seconda prova Regionale del Campionato individuale Silver LB e LD. Per Ginnastica Biella, in categoria LB Base, sono scese in pedana Lisa allieva 2, 18° posto, Sofia allieva 3, 25° posto, Jasmine allieva 3, 16° posto, Leila allieva 4, 13° posto ed Emma allieva 4, 12° posto, tutte bravissime nonostante una normale dose di agitazione per la paura di sbagliare. Per loro una buona gara ed un ottimo comportamento generale.

Diverso invece in categoria LD Base, dove Ginnastica Biella ha gareggiato, rappresentata da atlete di maggiore esperienza: Giulia Tedeschi senior 2, 8° posto, Giulia Begni senior 1, 4° posto a pochissimo dal podio, Olivia e Matilde, entrambe allieve 5, rispettivamente quarta e sesta, Letizia allieva 3, 8° posto e una brava Rachele Grazioli, anch’essa allieva 5, piazzatasi sul podio al 2° posto!

Per loro, turni di gara con qualche errore, senza i quali, i loro piazzamenti sarebbero risultati ancora migliori. Tutti questi programmi, per LB e LD sono comunque stati portati a termine nel migliore dei modi preparando le giovani atlete alle future competizioni con un bagaglio di esperienza più ampio.

Ultima gara del lungo programma di sabato, la categoria LD Avanzato. Portacolori di Ginnastica Biella, Adele Blotto allieva 4, che ha voluto mettersi in gioco con un programma Silver sicuramente più complesso e ambizioso. Per lei un’ottima gara ed un meritato sesto posto!

Per concludere questa bella giornata di Sport, la Società ringrazia la Tecnica Irina Sitnikova sempre presente, Giulia Begni nella duplice veste di atleta in competizione ed aiuto in campo gara e Agnese Vella! Il loro supporto tecnico nella gestione delle più piccine durante la fase di riscaldamento pre-gara e stato esemplare!